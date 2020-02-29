Количество пострадавших детей в ДТП с автобусом под Ульяновском возросло до семи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, что автобус, в котором ехала детская футбольная команда, съехал в кювет.

По уточненным данным, в автобусе футбольного клуба «Нефтяник» находились 26 детей в возрасте от 7 до 14 лет и семеро взрослых.

В результате семеро детей доставлены в больницу.

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