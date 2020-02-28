Владелец «бэтмобиля» из Москвы продаст его экс-спортсмену и фанату комиксов из США

Хозяин самодельного «бэтмобиля» из Москвы сообщил, что на данном транспортном средстве невозможно перемещаться по городу и он продаст его известному фанату комиксов из США. Об этом он рассказал в интервью газете «Московский комсомолец».

По его словам, покупатель уже есть.

«Это человек очень известный, бывший спортсмен. Он фанат комиксов и всего, что с этим связано», — сказал хозяин «бэтмобиля».

Он отметил, что назовет сумму и имя покупателя после окончания сделки.

Также владелец машины, объясняя причину ее продажи, заявил, что на «бэтмобиле» невозможно было бы ездить по городу, даже если его и зарегистрировали бы.

«Тут же возникли бы проблемы с парковкой, вхождением в повороты. Что тут поделать», — добавил мужчина.

Ранее стало известно, что сотрудники столичной дорожно-патрульной службы (ДПС) изъяли у водителя из Москвы самодельный «бэтмобиль». После оплаты штрафов машина была возвращена ее владельцу.

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