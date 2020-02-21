В ДТП под Новосибирском погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе двое детей, стали жертвами ДТП с участием грузовика и легковушки, произошедшем в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Согласно поступившей информации, авария произошла на 1205-м км трассы Р-254 (Новосибирск - Челябинск).

«Водитель автомобиля Opel Astra, который двигался со стороны Барабинского района в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что еще одна пассажирка легковушки была госпитализирована в больницу, где сконачалась.

По факту случившегося проводится проверка.