Под Волгоградом пять человек погибли из-за столкновения легковушки и бензовоза
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В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили, что пять человек погибли, когда выехавший на встречку легковой автомобиль врезался в бензовоз, передает РИА «Новости».
«В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров погибли. Личности пассажиров устанавливаются», — сообщили в полиции.
По предварительной информации, авария произошла в 20.40 по (мск) на автодороге Старая Полтавка – Палласовка в Волгоградской области.
Отмечается, что детей среди погибших нет.
На месте работают сотрудники соответствующих спецслужб.
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