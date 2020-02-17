Под Волгоградом пять человек погибли из-за столкновения легковушки и бензовоза

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили, что пять человек погибли, когда выехавший на встречку легковой автомобиль врезался в бензовоз, передает РИА «Новости».

«В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров погибли. Личности пассажиров устанавливаются», — сообщили в полиции.

По предварительной информации, авария произошла в 20.40 по (мск) на автодороге Старая Полтавка – Палласовка в Волгоградской области.

Отмечается, что детей среди погибших нет.

На месте работают сотрудники соответствующих спецслужб.

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