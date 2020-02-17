Микроавтобус с беременными перевернулся в Башкирии

Санитарный микроавтобус, в котором находились беременные женщины, опрокинулся в Салаватском районе Башкирии. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

Инцидент произошел утром 17 февраля на 49-м км трассы Кропачево – Месягутово – Ачит. По предварительным данным, опрокидывание автомобиля произошло из-за того, что 26-летний водитель не справился с управлением.

Согласно имеющимся данным, в салоне микроавтобуса находись две беременные. В ведомстве уточнили, что никто из них на проблемы со здоровьем не жаловался.

«Микроавтобус получил незначительные механические повреждения», — добавили в ГИБДД республики.

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