В России захотели увеличить штрафы за превышение скорости

Российское министерство юстиции добавило в проект нового Кодекса об административных правонарушениях ужесточенные меры наказаний за превышение скорости на дорогах. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, ведомство предлагает увеличить размер штрафа с 500 рублей до 3 тысяч рублей за превышение скорости на 20–40 км/ч. В случае, если автомобилист превышает допустимую скорость на 40-60 км/ч, он уже будет вынужден заплатить не 1 или 1,5 тысячи, а 4 тысячи рублей.

Превысив скорость на 60 км/ч, человеку придется отдать 5 тысяч рублей и, возможно, водительские права на срок до полугода, говорится в проекте.

Также подчеркивается, что те, кто будут отказываться от медицинского освидетельствования, должны заплатить штраф до 40 тысяч рублей.

Кроме того, в проекте нового Кодекса впервые вводится штраф за повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой — 3 тысячи рублей.

В целом предложенные меры имеют накопительную систему для злостных нарушителей ПДД. Например, если водитель нарушает правила более трех раз (исключение — камеры видеофиксации), то его могу лишить прав до 1,5 лет.

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