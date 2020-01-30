Автобус опрокинулся в Якутии

В Якутии автобус, в котором находились вахтовики, опрокинулся на автодороге «Колыма». В результате случившегося пострадали люди, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГИБДД.

По их данным, инцидент произошел в четверг, 30 января, в 00.00 мск. Автобус следовал в сторону поселка Усть-Нера Оймяконского района, однако в какой-то момент машина съехала на обочину и перевернулась.

По последним данным, в результате случившегося были срочно госпитализированы три человека, еще 10 человек направили в местную больницу на осмотр.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Они выясняют обстоятельства случившегося.

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