Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Нижегородской области

Один пассажир скончался, еще трое пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.

По предварительным данным, на 346 километре трассы М-7 «Волга» водитель грузового автомобиля столкнулся с междугородним автобусом, который перевозил шесть пассажиров. После чего автобус столкнулся еще с легковым автомобилем.

Уточняется, что погиб и пострадали пассажиры автобуса.