Автомобиль в Петербурге сбил переходившую на «зеленый» женщину

В Санкт-Петербурге водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что ДТП произошло на перекрестке Большой Пушкарской и Введенской улиц.

На кадрах дорожной камеры видеонаблюдения видно, как женщина начинает переходить дорогу на «зеленый» сигнал светофора. Через секунду из-за угла неожиданно появляется красный автомобиль. Местная жительница после удара отлетела в сторону на несколько метром.

Данные о состоянии здоровья пострадавшей не уточняются. Полиция выясняет обстоятельства.