Двое полицейских и нелегальный мигрант погибли в ДТП на Ямале

Двое полицейских и нелегальный мигрант погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) России по региону.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих и более лиц».

Ранее сообщалось, что два легковых автомобиля столкнулись около города Надым на трассе Сургут – Салехард. В результате аварии погибли три человека, еще трое пострадали.

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