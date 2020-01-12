Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Рязанью

Три человека погибли и пятеро пострадали при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Уточняется, что авария произошла в Шацком районе Рязанской области.

По предварительным данным, среди погибших и пострадавших несовершеннолетних нет.

По данным РЕН ТВ, восемь человек получили травмы и были госпитализированы. Врачи оценивают состояние одного из них как крайне тяжелое, четверых — как тяжелое, еще троих — как состояние средней тяжести.