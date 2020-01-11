Водитель в Петербурге сбил подростка

В Санкт-Петербурге водитель сбил несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщают «Неские новости».

Отмечается, что инцидент произошел на улице Коллонтай в Невском районе.

По некоторым данным, подросток перебегал дорогу на красный свет. Он получил травмы средней степени тяжести.

Уточняется, что не успевший среагировать водитель совершил наезд на подростка. По данному ДТП проводится проверка.

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