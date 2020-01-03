«Город» и «площадку» при экзамене в ГИБДД объединят в один тест с 2020 года

В практической части экзамена в ГИБДД «площадку» и «город» объединят в один тест. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что новые правила сдачи экзамена на права вступят в силу с 1 октября 2020 года.

Уточняется, что изменения должны улучшить статистику ДТП по вине водителей со стажем не более 1–2 лет. Согласно данным СМИ, за 10 месяцев в 2019 году таких аварий произошло 8942 штук, что на 1,1% выше прошлогодних данных.

Также в ГИБДД добавили, что на прием «площадки» у инспекторов уходит много времени. В инспекции подчеркнули, что автошколы обяжут выделять больше часов для практических занятий.

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