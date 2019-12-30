В результате ДТП в ХМАО пострадали 11 человек
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В Ханты-Мансийском автономном округе Югра произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в результате столкновения пострадали десять человек, а также сам водитель автобуса.
Уточняется, что столкновение произошло на 18-м километре трассы Лянтор - Нижнесортымский.
По предварительным данным, перевозивший рабочих с месторождения водитель автобуса совершил наезд на впереди идущий грузовой автомобиль с прицепом.
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