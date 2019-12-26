«Ъ»: Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне без посещения ГИБДД, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Постановление выступит в силу 1 января 2020 года вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств».
Новые правила дают россиянам возможность получить свидетельство о регистрации автомобиля и государственные регистрационные знаки прямо в автосалоне. Такую услугу смогут предоставлять компании, включенные в реестр МВД и имеющие статус специализированной организации.
Осмотр транспортного средства и проверку документов владельца будет осуществлять ответственный сотрудник салона, после чего вся информация будет направлена в Госавтоинспекцию.
Забрать свидетельство и регистрации и номера автомобиля водитель сможет непосредственно в салоне после допуска транспортного средства к движению.
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