«Ъ»: Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне без посещения ГИБДД, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Постановление выступит в силу 1 января 2020 года вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств».

Новые правила дают россиянам возможность получить свидетельство о регистрации автомобиля и государственные регистрационные знаки прямо в автосалоне. Такую услугу смогут предоставлять компании, включенные в реестр МВД и имеющие статус специализированной организации.

Осмотр транспортного средства и проверку документов владельца будет осуществлять ответственный сотрудник салона, после чего вся информация будет направлена в Госавтоинспекцию.

Забрать свидетельство и регистрации и номера автомобиля водитель сможет непосредственно в салоне после допуска транспортного средства к движению.

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