Семь человек пострадали в ДТП в Красноярском крае
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Семь человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД России.
По данным МВД, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средства съехало в кювет.
В автобусе находились 20 человек, семь из них обратились за медицинской помощью.
Инцидент произошел на 13-м километре автодороги из Минусинска в Билык. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.
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