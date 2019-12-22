Семь человек пострадали в ДТП в Красноярском крае

Семь человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД России.

По данным МВД, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средства съехало в кювет.

В автобусе находились 20 человек, семь из них обратились за медицинской помощью.

Инцидент произошел на 13-м километре автодороги из Минусинска в Билык. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В центре Москвы загорелись автомобили при ДТП

— Автобус с 10 школьниками попал в ДТП под Иваново

— В ДТП в Башкирии погибли три человека