Под Владивостоком случилось ДТП с участием более 50 автомобилей
close
Свыше 50 автомобилей стали участниками массового ДТП под Владивостоком, передает Ussurmedia.
Как стало известно, это ДТП произошло на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района Приморского края.
По имеющейся информации, всего там было 13 аварий.
На месте ЧП находятся работники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции.
Отмечается, что в медицинской помощи нуждались трое участников ДТП.
Как сообщается, в сторону Владивостока наблюдается огромная пробка. Движение от нулевого до 14 км на данной трассе перекрыто.