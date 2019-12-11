Под Владивостоком случилось ДТП с участием более 50 автомобилей

Свыше 50 автомобилей стали участниками массового ДТП под Владивостоком, передает Ussurmedia.

Как стало известно, это ДТП произошло на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района Приморского края.

По имеющейся информации, всего там было 13 аварий.

На месте ЧП находятся работники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции.

Отмечается, что в медицинской помощи нуждались трое участников ДТП.

Как сообщается, в сторону Владивостока наблюдается огромная пробка. Движение от нулевого до 14 км на данной трассе перекрыто.