Подозреваемого виновника ДТП с детьми в Нижнем Новгороде арестовали

В Нижнем Новгороде арестовали Виктора Пильганова, предполагаемого виновника в ДТП с детьми, в результате которого побила женщина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Подозреваемый помещен под стражу на время предварительного следствия на 2 месяца, до 6 февраля.

По данным источника в правоохранительных органах, Виктор Пильганов является сыном вышедшего в отставку генерал-майора юстиции Александра Пильганова.

Пильганов-старший занимал должность начальника ГСУ МВД России по Нижегородской области с мая 2011 года по декабрь 2014 года. При этом его сын никакого отношения к правоохранительным органам не имеет.

До этого сообщалось, что Виктор Пильганов был задержан. Его подозревают в совершении ДТП, в ходе которого пострадали девять школьников и две сопровождавшие их женщины, одна из которых скончалась в больнице.

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