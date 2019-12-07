Четыре подростка пострадали при хлопке газового баллона в авто в Астрахани
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Четыре подростка пострадали в результате хлопка газового баллона в автомобиле в Астрахани, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МЧС России по Астраханской области.
По последней информации, в автомобиле произошел хлопок газобаллонного оборудования без последующего горения.
В результате инцидента четыре подростка, находившихся в транспортном средстве, были госпитализированы с ожогами рук и лица.
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