11 несовершеннолетних пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде

В результате наезда автомобиля на пешеходов в Нижнем Новгороде пострадали 13 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД России.

По последней информации, среди пострадавших 11 несовершеннолетних.

Отмечается, что автомобиль наехал на группу девятиклассников, которые направлялись в театр.

Десять детей и двое сопровождавших их взрослых госпитализированы, еще один школьник был отпущен домой после медицинского осмотра.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде на регулируемом перекрестке столкнулись четыре автомобиля, после чего одна из машин врезалась в пешеходов, находившихся на тротуаре.

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