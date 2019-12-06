Протаранившего 13 машин в Петербурге водителя 104 раза наказывали за превышение скорости
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Устроивший массовое ДТП на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Audi, более 100 раз за год нарушал правила дорожного движения, сообщает ТАСС
Как заявили в региональном УГИБДД, мужчина привлекался к административной ответственности 105 раз. При этом 104 раза — за превышение скорости.
Авария на Выборгском шоссе в Петербурге произошла 5 декабря.
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