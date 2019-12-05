Ребенок скончался после наезда автомобиля в Зеленограде

Водитель сбил женщину с двумя детьми в Зеленограде, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Москве.

По последней информации, один ребенок скончался. Женщина и второй ребенок госпитализированы.

Отмечается, что по факту произошедшего было начато расследование.

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