Ребенок скончался после наезда автомобиля в Зеленограде
close
Водитель сбил женщину с двумя детьми в Зеленограде, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Москве.
По последней информации, один ребенок скончался. Женщина и второй ребенок госпитализированы.
Отмечается, что по факту произошедшего было начато расследование.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Нефтекамске водитель сбил пятерых детей
— Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге