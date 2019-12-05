Мужчина разбил 14 автомобилей в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга за рулем Audi A7 утром 5 декабря стал виновником ДТП на Выборгском шоссе города, в результате которого пострадали 14 автомобилей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Стало известно, что до этого автосалон дал мужчине данное транспортное средство на подмену ремонтируемой легковушке.

Согласно предварительной версии, водитель Audi A7, въехал сзади в «Мерседес», после чего выехал на газон разделительной полосы, снес дорожный знак, светофор, а затем врезался в группу встречных машин.

Как рассказали очевидцы, авария привело к тому, что на руках у мужчины оказалась 25-летняя пассажирка.

Отмечается, что обоих пострадавших уже доставили в больницу.

Как уточняется, у водителя и девушки выявлены травмы различной степени тяжести.

Под данному ДТП назначена экспертиза.