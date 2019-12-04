Автобус с пассажирами врезался в грузовик в Подмосковье
close
В Одинцовском районе Подмосковья междугородный автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Как стало известно, ДТП произошло на 24-м км трассы М-1.
Согласно поступившей информации, в салоне автобуса находилось 48 человек.
«Семь из них получили травмы», — говорится в сообщении экстренных служб.
Отмечается, что двое пострадавших уже доставлены в больницу.
Как уточняется, автобус ехал из Гродно в Кострому.
В данный момент причины ДТП выясняются.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Автобус с пассажирами перевернулся Воронежской области