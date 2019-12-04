Автобус с пассажирами врезался в грузовик в Подмосковье

В Одинцовском районе Подмосковья междугородный автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как стало известно, ДТП произошло на 24-м км трассы М-1.

Согласно поступившей информации, в салоне автобуса находилось 48 человек.

«Семь из них получили травмы», — говорится в сообщении экстренных служб.

Отмечается, что двое пострадавших уже доставлены в больницу.

Как уточняется, автобус ехал из Гродно в Кострому.

В данный момент причины ДТП выясняются.

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