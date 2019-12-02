Число пострадавших в ДТП в Забайкалье выросло до 21 человека
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В результате аварии с автобусом в Сретенском районе Забайкальского края пострадали 21 человек, двое сами обратились за медицинской помощью. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Известно, что в ДТП погибли 19 человек.
«Четверых доставили с места аварии вчера и сегодня еще двое самостоятельно обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших один ребенок 12 лет», — сказал главный врач центральной районной больницы (ЦРБ) Анатолий Убинин.
Уточняется, что состояние девочки удовлетворительное.
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