Генсек Совета Европы выразила соболезнования после ДТП в Забайкалье

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования в связи с ДТП с туристическим автобусом в Забайкальском крае, сообщает РИА «Новости».

Она заявила, что глубоко опечалена и шокирована новостью о трагедии.

«От имени Совета Европы я хотела бы выразить чувства нашей симпатии семьям погибших и солидарности с ними», — заявила она.

Автобус с пассажирами сорвался с трассы в районе станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Сообщается, что в результате ДТП погибли 19 человек.

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