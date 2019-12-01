Россияне не пострадали в ДТП в Тунисе

Россияне не пострадали в дорожно-транспортном происшествии с туристическим автобусом в Тунисе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России.

По предварительным данным, полученным от компетентных органов, российских граждан не было среди погибших и пострадавших в ДТП, произошедшем 1 декабря в Тунисе.

Ранее стало известно, что туристических автобус, следовавший в город Айн-Драхам, перевернулся и съехал в кювет. В результате инцидента погибли 23 человека, еще 20 пострадали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Тунисе 23 человека погибли при ДТП с туристическим автобусом