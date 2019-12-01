Опознаны тела 16 погибших при падении автобуса в реку в Забайкалье

В Забайкальском крае опознаны тела 16 из 19 погибших в результате падения туристического автобуса с моста в реку Куэнга, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал и. о. вице-премьера края Андрея Гурулева.

«Все тела доставлены в Сретенскую ЦРБ, 16 из них уже опознаны», — сообщил он.

Автобус с пассажирами сорвался с трассы в районе станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Сообщается, что в результате ДТП погибли 19 человек.

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