Минздрав обновил списки пострадавших в ДТП в Забайкалье
Министерство здравоохранение Забайкальского края обновило список пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Забайкалье, сообщается на сайте ведомства.
По последним данным, 19 человек были госпитализированы с различными повреждениями.
Также в Минздраве заявили, что в настоящее время силами санитарной авиации регионального центра медицины катастроф шесть пострадавших эвакуируют в краевую больницу, еще двое остаются нетранспортабельными.
Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.
Ранее стало известно, автобус с пассажирами сорвался с трассы в районе станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Сообщается, что в результате ДТП погибли 19 человек.
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