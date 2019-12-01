Минздрав обновил списки пострадавших в ДТП в Забайкалье

Министерство здравоохранение Забайкальского края обновило список пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Забайкалье, сообщается на сайте ведомства.

По последним данным, 19 человек были госпитализированы с различными повреждениями.

Также в Минздраве заявили, что в настоящее время силами санитарной авиации регионального центра медицины катастроф шесть пострадавших эвакуируют в краевую больницу, еще двое остаются нетранспортабельными.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Ранее стало известно, автобус с пассажирами сорвался с трассы в районе станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Сообщается, что в результате ДТП погибли 19 человек.

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