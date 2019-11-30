Смертельное ДТП с легковушкой и грузовиком произошло в Красноярском крае

Легковой автомобиль столкнулся с продуктовым грузовиком на трассе Р-255 «Сибирь» в Уярском районе Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

По данным ведомства, в результате аварии полностью погибла семья из пяти человек, которая ехала в легковом автомобиле. В машине было также трое детей.

Подробности аварии пока неизвестны.

На место выехали следователи, которые будут расследовать аварию. В районе участка ДТП ограничено движение автомобилей.

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