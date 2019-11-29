Три человека погибли и два пострадали после ДТП в Псковской области

В Себежском районе Псковской области легковой автомобиль врезался в дерево. В результате три человека погибли на месте, еще двое госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Главного управления МВД России по региону.

Уточняется, что водитель автомобиля, не справившись с управлением, на повороте съехал в кювет и врезался в дерево. Он, пассажирка и их дочь погибли на месте.

Находившиеся с ними в автомобиле еще две девушки 15 и 17 лет госпитализированы.

По предварительным данным, причиной аварии послужило то, что водителю стало плохо.

По данным представителя пресс-службы Комитета по здравоохранению Псковской области, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

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