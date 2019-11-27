СМИ: семь россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Доминикане
Семь российских туристов пребывают в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Доминиканской республике. Об этом сообщает издание Listin Diario.
Согласно поступившей информации, пострадавшие уже находятся в больнице города Игуэй, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
По уточненным данным, которые привело ТАСС посольство России в республике, в момент аварии в автобусе ехали 39 российских туристов.
До этого сообщалось, что в Доминикане автобус с россиянами в салоне столкнулся с грузовиком, после чего опрокинулся.
Отмечается, что погибших среди россиян нет.
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