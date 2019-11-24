Названа возможная причина смертельного ДТП в Оренбуржье
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Названа предварительная причина ДТП с участием фуры и микроавтобуса под Оренбургом. Об этом сообщает ТАСС.
По данным прокуратуры региона, водитель микроавтобусе выехал на встречную полосу, после чего транспортное средство столкнулось с фурой.
Уточняется, что эта причина является предварительной, однако оснований утверждать, что была другая — нет.
Источник СМИ также завил, что дорожные условия в момент аварии были правильными, дорожное покрытие было сухое.
«Пока оснований для проведения прокурорской проверки нет», — рассказали агентству.
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