Названа возможная причина смертельного ДТП в Оренбуржье

Названа предварительная причина ДТП с участием фуры и микроавтобуса под Оренбургом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным прокуратуры региона, водитель микроавтобусе выехал на встречную полосу, после чего транспортное средство столкнулось с фурой.

Уточняется, что эта причина является предварительной, однако оснований утверждать, что была другая — нет.

Источник СМИ также завил, что дорожные условия в момент аварии были правильными, дорожное покрытие было сухое.

«Пока оснований для проведения прокурорской проверки нет», — рассказали агентству.

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