Пять человек погибли в ДТП в Северной Осетии
В результате столкновения легкового автомобиля и «ВАЗ-2106» и КамАЗа в Северной Осетии погибли пять человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.
Как отмечается, инцидент произошел около 00:01 на 11 км автодороги Моздок-Прохладный.
В момент ДТП в автомобиле находилось пять человек, все они погибли, их тела доставили в морг ЦРБ города Моздок.
Жертвы инцидента — люди 1993, 1998, двое 2001 и 2000 годов рождения.
К ликвидации последствий автомобильной катастрофы были привлечены 21 человек и 6 единиц техники, также семь сотрудников МЧС и еще две единицы техники ведомства.
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