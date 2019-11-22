Песков рассказал об абсурдных требованиях при новом медобследовании для водителей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле признают несовершенство инициативы Минздрава о введении новых медицинских обследований для водителей, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не все было просчитано», — сказал Песков.

Он отметил, что Минздав скорректирует те из новых медицинских требований к водителям, которые доходят до абсурда.

Так он прокомментировал пример о том, что согласно новым требованиям, в категорию хронических алкоголиков могут попасть те люди, кто хотя бы раз в месяц позволяет себе выпить бокал вина.

«Конечно, если это таким образом доходит до абсурда, ну, естественно, будет [дорабатываться]. Здесь не должно быть сомнений», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин ранее раскритиковал ведомство за поспешное введение новых правил и назвал эти известия «чушью».

Минздрав перенес ужесточение водительского медосмотра.

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