Смертельное ДТП с грузовиком и маршруткой произошло под Красноярском
close
В Красноярском крае пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управлении ГИБДД по краю.
Инцидент произошел в Новоселовском районе. Микроавтобус ехал из Красноярска в Кызыл. По данным ГИБДД, водитель допустил столкновение со стоящим грузовиком.
В результате аварии погибли двое и еще минимум пять — пострадали.
Известно, что всего в автобусе было 15 человек.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют детали аварии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Разбилась в ДТП основательница Татарской лиги КВН
— Два человека погибли в ДТП под Москвой
— Под Самарой перевернулся автобус со школьниками