Смертельное ДТП с грузовиком и маршруткой произошло под Красноярском

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РИА «Новости»

В Красноярском крае пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управлении ГИБДД по краю.

Инцидент произошел в Новоселовском районе. Микроавтобус ехал из Красноярска в Кызыл. По данным ГИБДД, водитель допустил столкновение со стоящим грузовиком.

В результате аварии погибли двое и еще минимум пять — пострадали.

Известно, что всего в автобусе было 15 человек.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют детали аварии.

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