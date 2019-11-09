Смертельное ДТП с грузовиком и маршруткой произошло под Красноярском

В Красноярском крае пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управлении ГИБДД по краю.

Инцидент произошел в Новоселовском районе. Микроавтобус ехал из Красноярска в Кызыл. По данным ГИБДД, водитель допустил столкновение со стоящим грузовиком.

В результате аварии погибли двое и еще минимум пять — пострадали.

Известно, что всего в автобусе было 15 человек.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют детали аварии.

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