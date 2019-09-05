Более 10 детей пострадали в ДТП во Львовской области

На Украине во Львовской области произошла крупная авария. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

Как отмечается, в ходе инцидента умер гражданин Германии и пострадали 13 человек, включая 11 детей 2005-2009 года рождения.

Уточняется, что произошло столкновение микроавтобуса, легкового автомобиля и пассажирского автобуса, в котором находились 49 человек, из них 45 детей.

Как подчеркивается, погиб водитель микроавтобуса. Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее шесть машин въехали друг в друга в Сочи.