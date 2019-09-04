Поезд и автомобиль столкнулись в Ленинградской области, есть жертвы

В Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в УТ МВД по СЗФО.

Как отмечается, инцидент произошел в 16.00 на перегоне Теребочево – Глажево Волховстроевского региона Октябрьской железной дороги.

Автомобиль выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 225, направляющегося из Мурманска в Адлер.

Заметив транспортное средство, машинист прибегнул к экстренному торможению, однако столкновения избежать не удалось из-за малого расстояния.

Известно, что пассажиры поезда и работники железной дороги не пострадали.

Ранее сообщалось, что поезд столкнулся с автомобилем в Бурятии.