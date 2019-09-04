Поезд и автомобиль столкнулись в Ленинградской области, есть жертвы
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В Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в УТ МВД по СЗФО.
Как отмечается, инцидент произошел в 16.00 на перегоне Теребочево – Глажево Волховстроевского региона Октябрьской железной дороги.
Автомобиль выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 225, направляющегося из Мурманска в Адлер.
Заметив транспортное средство, машинист прибегнул к экстренному торможению, однако столкновения избежать не удалось из-за малого расстояния.
Известно, что пассажиры поезда и работники железной дороги не пострадали.
Ранее сообщалось, что поезд столкнулся с автомобилем в Бурятии.