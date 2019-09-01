Пассажирский автобус загорелся на Тверской улице в Москве
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В МЧС сообщили, что в Москве на ул. Тверской произошло возгорание автобуса, говорится на сайте управления.
Уточняется, что пожар окутал автобус в районе 20.00 по мск. В это время в салоне транспорта пассажиров не было.
Оперативно приехавшие спасатели потушили пожар на площади 6 кв. м. Выяснилось, что очаг распространения — моторный отсек.
«Информация о пострадавших не поступала», — подчеркнули в МЧС.
Ранее сообщалось, что пассажирский автобус загорелся в Калмыкии.