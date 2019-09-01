Пассажирский автобус загорелся на Тверской улице в Москве

В МЧС сообщили, что в Москве на ул. Тверской произошло возгорание автобуса, говорится на сайте управления.

Уточняется, что пожар окутал автобус в районе 20.00 по мск. В это время в салоне транспорта пассажиров не было.

Оперативно приехавшие спасатели потушили пожар на площади 6 кв. м. Выяснилось, что очаг распространения — моторный отсек.

«Информация о пострадавших не поступала», — подчеркнули в МЧС.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус загорелся в Калмыкии.