15 человек пострадали под Ставрополем в результате ДТП

15 человек, в том числе 5 несовершеннолетних, пострадали вследствие крупного ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Как отмечается, авария произошла из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком. Раненных направили в больницу города Невинномысск.

Травмы получили водитель микроавтобуса и пассажир, находившийся на переднем сидении.

Врачи оказали потерпевшим всю необходимую медицинскую помощь, также в больницу выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Как отмечается, микроавтобус с 23 пассажирами на борту направлялся из Адлера во Владикавказ.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Ижевске.