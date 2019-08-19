Мусоровоз протаранил 15 автомобилей в Севастополе

В управлении МВД по Севастополю проинформировали о ДТП с 16 транспортными средствами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел в городе на одной из улиц Молочной балки. Мусоровоз «Кама» потерял управление из-за чего столкнулся с 15 легковыми автомобилями.

«Предварительно, никто из водителей и пассажиров не пострадал», — заявили в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка. В полиции предполагают, что у мусоровоза отказали тормоза.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль столкнулся с грузовиком по дороге на южный берег Крыма.