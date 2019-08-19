Мусоровоз протаранил 15 автомобилей в Севастополе
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В управлении МВД по Севастополю проинформировали о ДТП с 16 транспортными средствами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, инцидент произошел в городе на одной из улиц Молочной балки. Мусоровоз «Кама» потерял управление из-за чего столкнулся с 15 легковыми автомобилями.
«Предварительно, никто из водителей и пассажиров не пострадал», — заявили в ведомстве.
В настоящее время проводится проверка. В полиции предполагают, что у мусоровоза отказали тормоза.
Ранее сообщалось, что легковой автомобиль столкнулся с грузовиком по дороге на южный берег Крыма.