Власти Москвы уточнили данные о пострадавших в ДТП с автобусом китайцах
В департаменте здравоохранения по Москве проинформировали о числе пострадавших при ДТП с китайскими туристами в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ведомства, в результате произошедшего пострадали 29 человек.
«19 человек, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что туристический автобус с китайскими туристами врезался в столб около дома номер 60, корпус 1 на Шоссе Энтузиастов. Источник в правоохранительных органах рассказал, что водитель не справился с управлением.