Власти Москвы уточнили данные о пострадавших в ДТП с автобусом китайцах

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В департаменте здравоохранения по Москве проинформировали о числе пострадавших при ДТП с китайскими туристами в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в результате произошедшего пострадали 29 человек.

«19 человек, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что туристический автобус с китайскими туристами врезался в столб около дома номер 60, корпус 1 на Шоссе Энтузиастов. Источник в правоохранительных органах рассказал, что водитель не справился с управлением.