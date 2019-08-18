Водитель автобуса, попавшего в крупное ДТП в Перми, прошел тест на трезвость

Полицейские протестировали водителя автобуса на состояние опьянения, который попал в крупное ДТП в Перми, с помощью алкотестера. Об этом передает сайт регионального управления МВД.

В ведомстве сообщают, что водитель автобуса был трезв.

Как известно, по факту аварии заведено уголовное дело.

До этого информировали о том, что автобус попал в ДТП в Перми, столкнувшись с препятствием. В транспорте в этот момент было 59 человек. В результате происшествия 32 человека получили повреждения, в том числе 10 детей. Одна женщина погибла.