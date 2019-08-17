Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми резко возросло

В Перми в результате ДТП с автобусом резко возросло число пострадавших. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Пермского края.

Как отмечается, количество пострадавших увеличилось с 22 до 32 человек.

Причем, как уточняется, пострадали 22 взрослых, у пяти из которых состояние оценивается как тяжелое, и 10 детей, 9 из которых находятся в состоянии средней степени тяжести.

Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое.

В Перми автобус попал в ДТП, столкнувшись с препятствием. В транспорте находились 59 человек, одна женщина скончалась.

Ранее была названа возможная причина ДТП с автобусом в Перми.