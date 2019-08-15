«Ъ»: Минтранс придумал новую методику размещения камер фиксации нарушений

Министерство транспорта России разработало новые способы расположения камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах страны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ.

Новый проект министерства будет называться «Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД». В тесте говорится, что места для камер будут выбрать с учетом безопасности движения, а не желание зафиксировать штраф и получить средства в казну. Однако также будет и учитываться «финансово-экономическое обоснование» вариантов установки.

Отмечается, что владельцам камер, даже муляжей, порекомендовали в будущем размещать данные о средствах фиксации в Сети.

По словам российского вице-премьера Максима Акимова, этот проект в целом одобрен, но будет дорабатываться.

Планируется, что новая методика будет распространяться на всех регионы страны.

Ранее сообщалось, что количество камер на дорогах увеличилось в 30 субъектах России.