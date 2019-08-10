МЧС:16 человек пострадали в ДТП под Курганом
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МЧС рассказало о том, что число пострадавших в аварии с автобусом в Курганской области увеличилось. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в медицинские учреждения обратились 16 человек.
Кроме того, среди пострадавших есть один ребенок 2007 года рождения.
Уточняется, что в Куртамышскую центральную районную больницу госпитализированы 5 человек.
Информация о погибших не поступала.
Ранее сообщалось, что пострадавшими в ДТП под Курганом стали 14 человек.