Пострадавшими в ДТП под Курганом стали 14 человек

Число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Курганской области возросло до 14 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что среди пострадавших числится один ребенок в состоянии средней тяжести.

Кроме того, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что рейсовый автобус Курган-Целинное, проезжая в районе Куртамыша, опрокинулся на автодороге Курган-Куртамыш на 79-м километре.

Информация о погибших не поступала.

Ранее сообщалось, что число жертв в ДТП под Курганом увеличилось до 11.