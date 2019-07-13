Необоснованными признали претензии ГИБДД по уменьшенным дорожным знакам

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Мосгорсуд пересмотрел решение о назначении штрафа в размере 500 тыс. руб. Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку уменьшенных дорожных знаков. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что спор между ЦОДД и ГИБДД возник из-за трактовки предварительного национального стандарта.

«Этот документ закрепляет право городов применять знаки размером 500 x 500 мм на «нескоростных» улицах», — говорится в материале.

Уточняется, что они были размещены на хорошо освещенных улицах, где скорость движения автомобилей не превышала 60 км/ч.

Ранее в МВД России заявили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП.