Слито местонахождение дорожных камер Москвы

Адреса нахождения всех камер фото- и видеофиксации на дорогах Москвы опубликовал Центр организации дорожного движения на сайте.

Как отмечается, адреса появились на сайте после многочисленных просьб россиян. В центре отметили, что адреса камер никогда не были секретом ни для людей, ни для навигаторов.

«Вы просили — мы сделали», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в документе указываются адреса больше чем 2 тысяч камер.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер.