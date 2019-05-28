На юге Москвы столкнулись пять автомобилей

В управлении ГИБДД по столичному региону проинформировали о столкновении пяти автомобилей на Варшавском шоссе, передает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел около дома №2 по Варшавскому шоссе. Там столкнулись пять транспортных средств, после чего одна из машин сбила велосипедиста.

«Пострадавших в автомобилях нет, велосипедист с незначительными травмами госпитализирован», — заявили в ведомстве.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на Ленинградском шоссе произошло смертельное ДТП.